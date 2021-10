Venezuela-Ue: Caracas nomina viceministro Esteri nuovo incaricato d'affari a Bruxelles (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nomina serve anche alla ricerca di un "dialogo critico e costruttivo che permetta di ristabilire le relazioni con l'Unione europea", si legge ancora nella nota. I Ventisette continueranno a centrare la loro attenzione nei due "principali processi in corso, le elezioni regionali di novembre e il negoziato politico in Messico". L'Ue assicura inoltre che garantirà assistenza umanitaria e aiuto allo sviluppo del paese, rivendicando un primato nella donazione a favore di attività interne portate avanti da organismi internazionali e organizzazioni non governative: quasi 80 milioni di euro nell'ultimo anno e mezzo. (segue) (Vec)