Venezuela-Ue: Caracas nomina viceministro Esteri nuovo incaricato d'affari a Bruxelles (4)

- L'Ue è capofila del Gruppo internazionale di contatto (Gic), istanza che riunisce paesi europei e americani alla ricerca di una soluzione negoziata per la crisi in corso in Venezuela, e ha salutato - al pari di Stati Uniti e Canada - l'avvio dei nuovi colloqui tra governo e opposizioni in Messico, impegnandosi a lavorare per rimuovere sanzioni contro Caracas nel caso il tavolo dia risultati "concreti". Di più, l'Unione sta esaminando la possibilità di inviare una propria missione di osservatori alle elezioni amministrative che si terranno il 21 novembre. Un'ipotesi caldeggiata dal nuovo Consiglio nazionale elettorale (Cne), formatosi a gennaio con la presenza di due elementi dell'opposizione, e che potrebbe legittimare - per la prima volta dopo anni - un appuntamento elettorale venezuelano anche a livello internazionale. (Vec)