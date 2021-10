Congo-Brazzaville: Pandora Papers, presidente Sassou-Nguesso minaccia azioni legali contro fughe di notizie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica del Congo, Denis Sassou-Nguesso, potrebbe intraprendere un'azione legale dopo essere stato citato nei documenti trapelati nell'ambito dell'inchiesta nota come Pandora Papers. Lo ha reso noto il ministro dell'Informazione congolese Thierry Moungalla, che all'emittente "Rfi" ha condannato le fughe di notizie e ha affermato che il presidente potrebbe citare in giudizio i media che ne parlano. Secondo quanto emerso dall'inchiesta, Sassou-Nguesso possedeva una società che controllava le miniere di diamanti in Congo, notizia smentita dalle autorità congolesi. (Res)