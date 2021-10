India: Moody’s migliora outlook da negativo a stabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia di rating Moody’s Investors Service ha modificato l’outlook per l’India da “negativo” a “stabile”, lasciando invece invariato il giudizio di affidabilità creditizia a Baa3, il grado di investimento più basso. L’agenzia statunitense ha attribuito il miglioramento della prospettiva alla riduzione dei rischi finanziari. Il rating è a Baa3 dal declassamento del giugno 2020. Anche le agenzie S&P Global Ratings e Fitch Ratings assegnano all’India il grado di investimento più basso. Per quanto riguarda le previsioni economiche, Moody’s si aspetta, dopo la contrazione del 7,3 per cento nell’anno fiscale 2020, finito a marzo 2021, un ritorno al livello del 2019, con una crescita del 9,3 per cento nell’esercizio fiscale in corso, iniziato ad aprile, e del 7,9 per cento in quello successivo.(Inn)