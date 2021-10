Farnesina: caso Giffoni, destituzione valida indipendentemente dall’esito del processo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La destituzione di Michael Giffoni dalla Farnesina resta valida indipendente dall’esito del processo penale nei confronti dell’ex ambasciatore d’Italia in Kosovo. Lo ha reso noto la Farnesina in un comunicato stampa. “Nella dolorosa vicenda personale e professionale del consigliere d'ambasciata Michael Giffoni emergono profili penali e amministrativo-disciplinari che non hanno a che vedere l’uno con l'altro e che, quindi, non possono essere confusi”, si legge nel testo. “Le ragioni che furono alla base del provvedimento amministrativo a suo tempo adottato nei confronti del consigliere d’ambasciata Giffoni, e che ne determinarono la destituzione dal servizio, non riguardano l'oggetto dell'azione penale e non hanno dunque a che vedere con il reato di associazione per delinquere o quello di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dai quali egli è stato assolto, nel primo caso perché il fatto non sussiste e nel secondo caso perché le condotte accertate non costituiscono reato. Ciò è confermato dal fatto che l’Amministrazione non ha mai accusato il consigliere d’ambasciata Giffoni di alcun reato”, afferma la nota della Farnesina. (segue) (Com)