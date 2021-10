Serbia-Kosovo: Petkovic, Belgrado soddisfatta da esito prima fase accordo su targhe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia è soddisfatta dell'esito della prima fase dell'accordo provvisorio alla disputa sulle targhe automobilistiche. Lo ha detto il capo dell'ufficio serbo per il Kosovo, Petar Petkovic, parlando all'emittente televisiva "Prva". "La situazione in Kosovo e Metohija è difficile, così come la nostra posizione, ma combatteremo. Niente più targhe e umiliazioni per il nostro popolo, niente targhe di prova con i simboli del cosiddetto Kosovo, niente tasse di 5 euro", ​​ha detto Petkovic. Il direttore dell'ufficio serbo per il Kosovo ha confermato che questa mattina il ritiro delle unità speciali di polizia kosovare (Rosu) è iniziato e sta procedendo come concordato a Bruxelles. "Il ritiro delle Rosu, entrate illegalmente nel nord del Kosovo e Metohija, è iniziato alle 8:00 di questa mattina. È arrivata la missione Kfor, che ha il mandato di essere lì, e la nostra gente si ritirerà dalle strade. L'operazione è iniziata, siamo nella prima fase di attuazione dell'accordo da Bruxelles, e il regime provvisorio con l'applicazione degli adesivi inizierà lunedì", ha detto Petkovic. (segue) (Seb)