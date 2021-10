Serbia-Kosovo: Petkovic, Belgrado soddisfatta da esito prima fase accordo su targhe (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono iniziate questa mattina le operazioni per dare attuazione all'accordo provvisorio sulla disputa sulle targhe automobilistiche raggiunto nei giorni scorsi tra Kosovo e Serbia con la mediazione dell'Unione europea. In base ai termini dell'intesa firmata a Bruxelles, dalle ore 8 di questa mattina le unità della polizia speciale kosovara (Rosu), dispiegate dal 20 settembre ai valichi di frontiera con la Serbia di Jarinje e Brnjak, saranno rimosse contestualmente ai blocchi stradali nell'area: la missione della Nato Kfor ha preso l'impegno di dispiegare suoi militari nella zona prima dell'inizio delle operazioni di rimozione simultanea e rimarrà sul terreno per circa due settimane al fine di mantenere la sicurezza e garantire la libertà di movimento. Dal 4 ottobre alle ore 8, si legge nel secondo punto dell'accordo, la regolamentazione provvisoria sulle targhe concordata nell'ambito del dialogo tra Pristina e Belgrado mediato dall'Ue inizierà ad essere applicata "fino ad una soluzione permanente". (segue) (Seb)