Serbia-Kosovo: Petkovic, Belgrado soddisfatta da esito prima fase accordo su targhe (4)

- Kosovo e Serbia hanno infine concordato sull'istituzione di un gruppo di lavoro permanente, composto da rappresentanti dei due Paesi e presieduto dall'Ue, incaricato di trovare una soluzione permanente al problema delle targhe tra i due Paesi sulla base degli standard e della prassi europea. Il primo incontro di questo gruppo di lavoro si terrà il 21 ottobre a Bruxelles e, entro sei mesi dalla prima riunione, tale organismo dovrà presentare le sue conclusioni per una soluzione permanente in una riunione di alto livello del dialogo tra Pristina e Belgrado. "Un accordo sull'allentamento delle tensioni e sulla strada per andare avanti è stato raggiunto", ha dichiarato dopo due giorni di riunioni a Bruxelles l'inviato speciale dell'Ue Miroslav Lajcak ringraziando il vicepremier kosovaro Besnik Bislimi e il capo dell'ufficio serbo per il Kosovo Petar Petkovic "per la loro prontezza nel negoziare e concordare per il bene dei cittadini". (Seb)