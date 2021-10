Kosovo-Serbia: completata con successo prima fase accordo su targhe auto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come previsto dall'accordo sulle targhe automobilistiche raggiunto a Bruxelles tra Kosovo e Serbia, le unità della polizia speciale kosovara (Rosu) hanno lasciato i valichi di frontiera di Jarinje e Brnjak contestualmente alla rimozione delle barricate e dai blocchi da parte della popolazione serba. E' quanto riferisce la stampa balcanica, confermando il completamento della prima fase dell'accordo provvisorio sulle targhe raggiunto tra Pristina e Belgrado in settimana con la mediazione dell'Unione europea. La Nato ha intanto fatto sapere, tramite una nota della missione in Kosovo (Kfor), che - come previsto dagli accordi - i suoi militari sono stati dispiegati ai valichi di frontiera di Jarinje e Brnjak per garantire la sicurezza e la libertà di movimento. Le truppe della Kfor rimarranno nell'area per due settimane. Dal 4 ottobre entrerà dunque in vigore la seconda fase attuativa dell'intesa, che prevede l'applicazione di adesivi per coprire i rispettivi simboli statali sulle targhe delle auto in ingresso nei due Paesi. (segue) (Seb)