Kosovo-Serbia: completata con successo prima fase accordo su targhe auto (2)

- "La Serbia è soddisfatta dell'esito della prima fase dell'accordo provvisorio alla disputa sulle targhe automobilistiche", ha detto il capo dell'ufficio serbo per il Kosovo, Petar Petkovic, parlando all'emittente televisiva "Prva". "La situazione in Kosovo e Metohija è difficile, così come la nostra posizione, ma combatteremo. Niente più targhe e umiliazioni per il nostro popolo, niente targhe di prova con i simboli del cosiddetto Kosovo, niente tasse di 5 euro", ​​ha detto Petkovic. Kosovo e Serbia hanno infine concordato sull'istituzione di un gruppo di lavoro permanente, composto da rappresentanti dei due Paesi e presieduto dall'Ue, incaricato di trovare una soluzione permanente al problema delle targhe tra i due Paesi sulla base degli standard e della prassi europea. (Seb)