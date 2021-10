Kosovo-Serbia: missione Kfor protagonista nella soluzione alla "crisi delle targhe"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione Kfor a guida Nato ha completato l'adozione di tutte le misure previste a sostegno dell'attuazione del recente accordo sulla riduzione dell'escalation nel Kosovo settentrionale sulla base del dialogo tra Belgrado e Pristina facilitato dall'Ue. Lo riferisce un comunicato stampa della missione, secondo cui a partire da questo fine settimana e per le prossime due Kfor manterrà una presenza temporanea robusta e agile nell'area, in conformità con l'accordo menzionato e in linea con il suo mandato - derivato dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 1999, di garantire un ambiente sicuro e protetto e la libertà di movimento per tutte le comunità che vivono in Kosovo. In risposta agli sviluppi delle tensioni nel nord del Kosovo avuti nei giorni scorsi dopo che le autorità kosovare hanno deciso che i veicoli provenienti dalla Serbia dovevano essere registrati con targhe provvisorie della validità di 60 giorni quale misura di reciprocità a quanto previsto per l’ingresso in Serbia, la Kfor aveva già aumentato i pattugliamenti lungo le principali vie di traffico colpite da blocchi stradali e aveva schierato unità ai valichi di frontiera di Jarinje e Brnjak. (segue) (Com)