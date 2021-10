Kosovo-Serbia: missione Kfor protagonista nella soluzione alla "crisi delle targhe" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contingente italiano sta contribuendo al controllo delle maggiori vie di comunicazione con presidi fissi e mobili in grado di controllare, prevenire e dissuadere eventuali limitazioni alla libertà di movimento da e verso i valichi di frontiera di Jarinje e Brnjak. In particolare sono state impiegate unità del Regional Command West su base 185 mo reggimento artiglieria paracadutisti "Folgore" per i controlli sulle rotabili e un team C-UAS (Counter Unmanned Aerial System) dell’Esercito per la protezione da minacce provenienti da mini e micro aerei a pilotaggio remoto (droni), unità specialistiche del battaglione “ISR” (Intelligence Surveillance and Reconnaissance) per la raccolta delle informazioni, nonche’ i Carabinieri della MSU (Multinational Specialized Unit). Il comandante della Kfor, il generale di divisione Franco Federici, ha condotto sin dall’inizio delle tensioni per la “crisi delle targhe”, colloqui con tutte le parti coinvolte per contribuire a una rapida de-escalation della situazione sul terreno con un’ intensa azione di dialogo, ascolto e proposte dalle quali sono stati tratti alcuni punti fondamentali per raggiungere l’accordo nell’abito del dialogo facilitato dall’Unione europea. (segue) (Com)