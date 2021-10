Kosovo-Serbia: missione Kfor protagonista nella soluzione alla "crisi delle targhe" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Federici durante un sopralluogo presso i valichi di Jarinje e Brnjak ha ringraziato con orgoglio gli uomini e le donne della Kosovo Force, sottolineando quanto Kfor continui ad essere fondamentale per mantenere stabile e sicuro tutto il territorio kosovaro, dichiarando alla stampa presente: "Non posso che esprimere grande soddisfazione per l’accordo raggiunto dalle parti dopo un intenso e proficuo dialogo iniziato qui in Kosovo e concluso a Bruxelles nell’ambito della facilitazione promossa dall’Unione Europea e in perfetto coordinamento con la missione Nato. La Kfor rimane concentrata sull'attuazione quotidiana del suo mandato – derivato dalla risoluzione 1244 del 1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite – per fornire un ambiente sicuro e protetto e la libertà di movimento per tutte le comunità che vivono in Kosovo.” (Com)