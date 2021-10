Kosovo: premier Kurti, ridurre import da Serbia per aumentarlo con Albania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Kosovo sta cercando di ridurre le importazioni dalla Serbia. Lo ha detto il premier kosovaro, Albin Kurti, intervenendo in Parlamento a Pristina. Durante un dibattito in aula con il leader del partito di opposizione Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) Ramush Haradinaj, il premier Kurti ha evidenziato che l'obiettivo di questa politica è quella di aumentare la commerciale con l'Albania. "Rispetto ai primi due semestri del vostro governo nel 2018, abbiamo aumentato del 38 per cento i beni in arrivo dall'Albania e dell'80 per cento le esportazioni verso l'Albania", ha detto Kurti rivolgendosi all'ex premier Haradinaj. "Questo è il nostro obiettivo di lungo termine", ha aggiunto il premier kosovaro. (segue) (Alt)