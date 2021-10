Kosovo: premier Kurti, governo punta ad aumento bilancio per la difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delle priorità del governo del Kosovo sarà quella di aumentare il bilancio per le Forze di sicurezza. Lo ha affermato il premier kosovaro, Albin Kurti, in un incontro virtuale avuto con i membri delle Forze di sicurezza kosovara (Ksf) che stanno studiando all'Accademia reale militare di Sandhurst, nel Regno Unito. "La decisione di aumentare il bilancio per il ministero della Difesa è volta ad aumentare le capacità di difesa del nostro Paese in modo che le Forze di sicurezza kosovare possano essere pronte a proteggere il nostro Paese, l'ordine costituzionale, ed a sostenere le autorità civili in tempi di crisi e ad essere pronte a prendere parte alle operazioni militari internazionali", ha dichiarato Kurti. (Alt)