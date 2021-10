Balcani-Ue: Slovenia, oggi e domani leader riuniti per vertice a Brdo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attorno alle 18 di oggi è previsto l'arrivo dei capi delegazione al castello di Brdo, mentre a seguito il premier sloveno Janez Jansa offrirà un pranzo di lavoro informale con i capi di Stato e di governo dei Paesi membri dell'Ue. Domani mattina, 6 ottobre, è in programma la sessione plenaria dei lavori con i premier dei sei Paesi dei Balcani occidentali: Albania, Bosnia Erzegovina, Serbia, Montenegro, Macedonia del Nord e Kosovo. Alle 13:30 di domani è in programma una conferenza stampa del presidente del Consiglio europeo Charles Michel, della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e del premier sloveno Jansa. Alla sessione plenaria parteciperanno, oltre ai capi di governo, rappresentanti della Banca europea per gli investimenti (Bei), della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), della Banca mondiale e del Consiglio di cooperazione regionale. Al termine della riunione si prevede che i leader dell'Ue adottino una dichiarazione, alla quale i leader dei Balcani occidentali sono invitati ad allinearsi. (segue) (Seb)