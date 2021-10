Speciale difesa: ministro Guerini incontra omologo Blaszczak a Varsavia, proseguiremo lavoro comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro fra i ministri della Difesa di Italia e Polonia, Lorenzo Guerini e Mariusz Blaszczak, "dimostra una volontà di lavoro comune che ha radici storiche molto profonde e che però sa guardare con grande impegno e solidarietà al futuro". Lo ha dichiarato il ministro Guerini al termine dell'incontro avvenuto ieri con l'omologo polacco, incentrato sulla cooperazione bilaterale e industriale nel settore della Difesa, l'analisi degli scenari di sicurezza e le relazioni Nato e Ue. "Voglio ricordare Montecassino dove sono sepolti tanti soldati polacchi che hanno perso la vita nella Seconda Guerra Mondiale combattendo per la libertà della Polonia e dell’Italia”, ha detto Guerini. Il ministro, riferisce una nota, ha espresso il grande apprezzamento per la professionalità, la capacità e la dedizione delle Forze armate polacche e la grande soddisfazione per il livello di interazione operativa che si è sviluppata tra i nostri due Paesi nel campo della difesa che si esprime nelle molte attività di natura operativa; solo per citare le più rappresentative: la missione Nato in Kosovo (Kfor), l’enhanced Forward Presence in Lettonia per la deterrenza e la difesa del fianco est, Unifil in Libano e l’operazione Eunavformed Irini che risponde alla sentita esigenza di un Mediterraneo stabile e prospero. Parlando della revisione del concetto strategico della Nato e della riflessione che si sta sviluppando in seno all’Unione Europea con lo strumento dello “Stategic Compass”, il ministro ha rimarcato che nell’incontro sono emerse le reciproche attenzioni dei due Paesi: la Polonia con una maggiore attenzione nel fianco est dell’alleanza e l’Italia nel fianco sud. Proprio per questo è stata condivisa la necessità che “la Nato abbia uno sguardo a 360 grazie per meglio presidiare i propri interessi di sicurezza. C’è la necessità di un approccio onnicomprensivo che guardi tutte le direzioni dell’Alleanza atlantica". Inoltre, ha proseguito Guerini, "penso che Polonia e Italia insieme, pur partendo da esperienze diverse, possano portare un grande contributo alla riflessione che è in corso in seno alla Nato e all’Unione europea”. (Com)