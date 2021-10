Singapore: quarantena per chi arriva dall’Italia passa da 14 a 7 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La quarantena per i viaggiatori che arrivano a Singapore dall’Italia scende da 14 a sette giorni. La misura sarà in vigore dalle 23:59 di oggi, 6 ottobre. Singapore applica un sistema di restrizioni anti-Covid per categorie e l’Italia passa dalla categoria 3 alla categoria 2. Le condizioni più favorevoli riguardano le categorie 1 e 2. La prima consente l’ingresso ai residenti senza obbligo di quarantena e include Cina, Hong Kong, Taiwan e Macao. Nella seconda categoria, che prevede una quarantena ridotta, l’Italia si aggiunge a Francia, Finlandia, Repubblica Ceca, Lussemburgo, Danimarca, Giappone, Malta, Olanda, Portogallo, Spagna e Svezia. Nei giorni scorsi l’ambasciata d’Italia a Singapore aveva informato di aver affrontato di nuovo l’argomento con il ministero dei Trasporti singaporiano. “È un passo avanti”, ha dichiarato l’ambasciatore Mario Vattani dopo l'annuncio della riduzione della quarantena, “ma ora, considerato l’impegno che il nostro Paese sta mostrando nelle misure di contrasto alla pandemia, l’obiettivo è quello di ottenere la Vaccinated Travel Lane (di cui gode ora la Germania) che garantisce l’accesso con tampone ma senza quarantena ai cittadini vaccinati, anche se non residenti”. (Fim)