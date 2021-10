Usa: Washington rende note le dimensioni del suo arsenale atomico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti ha divulgato per la prima volta dal 2018 le dimensioni dell'arsenale atomico Usa. Secondo un rapporto fornito dalla National Nuclear Security Administration (Nnsa), la prima potenza mondiale disponeva a settembre 2020 di un totale di 3.750 testate atomiche. Una nota della Nnsa afferma che "aumentare la trasparenza in merito agli arsenali atomici degli Stati è importante per gli sforzi di non proliferazione e disarmo, inclusi gli impegni nell'ambito del Trattato di non proliferazione nucleare, e per le iniziative riguardanti tutte le tipologie di armi nucleari, incluse quelle operative e in riserva". Secondo l'agenzia, le testate nucleari attualmente a disposizione degli Stati Uniti "rappresentano una riduzione approssimativa dell'88 per cento rispetto al massimo (31.255) raggiunto alla fine dell'anno fiscale 1967, e una riduzione approssimativa dell'83 per cento rispetto al 1989 (22.217), anno della caduta del Muro di Berlino". Nel 2019 e 2020 l'amministrazione del presidente Usa Donald Trump aveva deciso di non divulgare le dimensioni dell'arsenale atomico statunitense. (Nys)