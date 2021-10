Moldova: procuratore generale Stoianoglo arrestato per corruzione e abuso d'ufficio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore generale della Moldova, Alexandr Stoianoglo, indagato penalmente in un caso di corruzione e abuso d'ufficio, è stato arrestato nel proprio ufficio dove si stava preparando a tenere una conferenza stampa. Lo riferisce l'agenzia d'informazione moldava "Deschide.md". Stoianoglo rimarrà in arresto per 72 ore in attesa della convalida. Mentre era in corso l'operazione, Stoianoglo ha affermato che queste azioni rappresentano "una vendetta del capo dello Stato". Secondo alcune immagini video diffuse dalla stampa, i servizi di intelligence e sicurezza SI sono recati nell'edificio della Procura generale dove hanno effettuato le perquisizioni. Il caso è stato avviato da un procuratore anticorruzione nominato dal Consiglio superiore dei pubblici ministeri dopo aver esaminato la notifica del deputato del Partito azione e solidarietà (Ps), Lilian Carp. Stoianoglo è accusato, tra l'altro, di aver firmato documenti che facilitavano il riciclaggio di denaro nel caso Russian Laundromat e di aver assolto il controverso uomo d'affari Veaceslav Platon in un caso di frode bancaria. (Rob)