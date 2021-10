Russia: direttore Servizio penitenziario di Saratov si dimette dopo video violenze prigionieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore del Servizio penitenziario federale della regione russa di Saratov, il colonnello Alekseij Fedotov, si è dimesso dopo la pubblicazione di un video che mostra le violenze subite da alcuni prigionieri in un ospedale carcerario. Lo riferisce l’agenzia di stampa "Interfax" che cita una fonte informata. Al momento, riferisce la fonte, Fedotov si trova in vacanza, "da cui, forse, non tornerà al lavoro". Non ci sono ancora conferme ufficiali di queste informazioni da parte del Servizio penitenziario. Ieri i rappresentanti del progetto per i diritti umani “Gulagu.net” hanno reso noto di aver ricevuto dalla Russia un "archivio video segreto" dei servizi speciali, che include registrazioni di torture e stupri di prigionieri in alcune strutture di detenzione. Il fondatore di “Gulagu.net”, Vladimir Osechkin, ha definito l'incidente "il più grande e clamoroso fallimento dei servizi speciali russi". Secondo Osechkin, l'archivio è stato fornito da un programmatore che per cinque anni, durante la sua prigionia, ha avuto accesso ai computer del Servizio penitenziario federale di Saratov. Gli attivisti per i diritti umani hanno ricevuto più di 40 GB di mezzi video di controllo, documenti e foto, che dimostrano che agenti sotto copertura del Servizio di sicurezza federale (Fsb) e Servizio penitenziario federale torturare e violentare dei prigionieri. Queste attività, peraltro, vengono filmate dalle videocamere regolarmente installate nelle strutture. Osechkin ha promesso che fornirà ulteriori informazioni sul contenuto di questo archivio. (Rum)