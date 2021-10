Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, mercoledì 6 ottobre, a Torino e in Piemonte:REGIONEConsiglioore 9 e 14, Aula, seduta del Consiglio regionale.Giuntaore 9.30, Venezia, l’assessore all’Ambiente partecipa ai lavori del Progetto PrepAir 2a Midterm Conference,“Il Bacino padano insieme per la qualità dell’aria”ore 16,30, Acqui (AL), l’assessore all’Agricoltura partecipa al press tour delle giornate di promozione “2021 Anno del Cortese”con visita al centro cittadino e degustazione all’Enoteca regionale Acquiore 18,45, Cremolino (AL), Tenuta La Nordaia, l’assessore all’Agricoltura partecipa al press tour “2021 Anno del Cortese” con talk show alla presenza del testimonial Dario Ballantini e dello chef stellato Andrea Ribaldone (Rpi)