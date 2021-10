Yemen: premier Abdel Malik incontra inviato Onu Grundberg, focus su conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dello Yemen Maeen Abdel Malik Saeed ha incontrato l’inviato speciale delle Nazioni Unite per lo Yemen Hans Grundberg per discutere del conflitto nel Paese. Lo riferisce il quotidiano saudita “Arab News”. “Lo Yemen godrà di pace e stabilità solo quando la milizia Houthi, sostenuta dall'Iran, smetterà di minare la sicurezza del Paese e di ricattare il mondo”, ha affermato il primo ministro yemenita, evidenziando che i ribelli sciiti yemeniti Houthi non hanno seriamente intenzione di portare avanti il processo di pace. “La fine del conflitto e il raggiungimento di una soluzione politica globale e inclusiva che soddisfi le aspirazioni degli yemeniti dovrebbe essere l'obiettivo primario e urgente di tutti gli attori interessati. È una responsabilità condivisa che richiede il pieno impegno di tutti negli sforzi di pace", ha affermato Grundberg in seguito all’incontro.(Res)