Medio Oriente: membro sicurezza palestinese fa irruzione nella casa della famiglia attivista Banat

- Un membro delle forze di sicurezza dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) ha fatto irruzione nella casa della famiglia del defunto attivista Nizar Banat. Lo rende noto il quotidiano panarabo “Al Arabi al Jadid”, secondo il quale l’incursione è avvenuta il giorno dopo la seconda sessione del processo relativo alla morte dell’attivista. Banat, 43 anni, era noto per la sua avversione nei confronti dell'attuale amministrazione palestinese da ben 16 anni guidata da Mahmoud Abbas e dalla sua cerchia, più volte accusati di corruzione e di voler mantenere il potere, e si era candidato alle elezioni legislative in programma il 22 maggio 2021 ma posticipate a data da definirsi dall'Anp lo scorso 29 aprile. In base alle informazioni diffuse dalla stampa palestinese e israeliana, ieri, le forze di sicurezza dell'Anp hanno fatto irruzione nell'abitazione di Banat a Hebron con l'obiettivo di arrestare l'attivista e prenderlo in custodia. Durante l'arresto Banat sarebbe stato selvaggiamente picchiato e colpito a morte con manganelli di metallo. L’autopsia condotta sul corpo dell’attivista ha evidenziato una “morte innaturale” causata da diversi colpi alla testa, confermando quanto riferito dalla famiglia testimone dell'arresto da parte delle forze di sicurezza dell'Anp. (Res)