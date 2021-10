Libano: esplosione porto Beirut, giudice Bitar fissa data interrogatorio Diab ed ex ministri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice Tarek Bitar, incaricato delle indagini sulla doppia esplosione al porto di Beirut del 4 agosto 2020, ha fissato la data per l’interrogatorio dell’ex premier Hassan Diab e di tre ex ministri. Lo rende noto il portale informativo “Naharnet”. In particolare, l’ex ministro Ali Hassan Khalil è stato convocato di fronte al giudice il 12 ottobre, Ghazi Zoaiter e Nouhad al Mashnouq il giorno successivo e Diab il prossimo 28 ottobre. (Lib)