Libia: partiti politici respingono la legge elettorale del parlamento di Tobruk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di nove partiti ed entità politiche ha respinto la legge parlamentare approvata dalla Camera dei rappresentanti di Tobruk. La legislazione, che prevede un sistema di candidatura individuale ed esclude le formazioni politiche, "dimentica e ignora il ruolo centrale dei partiti nel garantire il rafforzamento della democrazia moderna ", afferma la nota congiunta. Le parti politiche hanno chiesto ai membri del Parlamento diverse modifiche al testo, tra cui l'adozione di un sistema elettorale basato sui partiti politici, a cui dovrebbe spettare “una quota dei seggi non deve inferiore al 70 per cento del totale dei seggi”. I firmatari della lettera hanno anche sottolineato la necessità di adottare il sistema delle liste politiche senza seggi indipendenti in circoscrizioni elettorali densamente popolate, giustificando la richiesta "per allontanarsi da blocchi tribali e regionali, promuovendo una concezione democratica incentrata su partiti che hanno una visione chiara nella costruzione dello Stato". (Lit)