Sardegna: parte sistema di dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovicaprino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema di dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino è una realtà dopo la pubblicazione del relativo decreto ministeriale sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 1 ottobre. Permetterà il monitoraggio delle produzioni di latte ovino e caprino, quello dei prodotti ottenuti dalla sua lavorazione e soprattutto il controllo del latte e dei prodotti semilavorati situati in Paesi dell'Unione europea o in Paesi terzi. "Si tratta – ha spiegato l'assessore regionale all'Agricoltura, Gabriella Murgia - di una conquista storica per la Sardegna, che come è noto detiene quasi il 40 per cento del patrimonio ovino e caprino nazionale e dove questo comparto rappresenta la struttura portante della zootecnia regionale e le cui imprese sono sicuro e uniforme presidio del panorama agricolo sardo". "Abbiamo costantemente sollecitato la struttura del ministero – ha detto Murgia - affinché desse pronta attuazione alle diverse misure della 44/2019 destinate al comparto ovino e caprino, ma soprattutto adottassero la proposta di DM sull'art. 3". La giunta regionale nell'agosto dello scorso anno ha adottato un disegno di legge per l'istituzione di un sistema regionale di dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ovini e caprini con l'obiettivo di operare con un sistema di comunicazioni obbligatorie riservate alle imprese operanti nel territorio della Sardegna nelle more dell'effettiva operatività del sistema nazionale. (segue) (Rsc)