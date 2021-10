Sardegna: parte sistema di dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovicaprino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel lungo iter all'interno della Commissione politiche agricole del Conferenza delle Regioni – ha aggiunto l'assessore all'Agricoltura - abbiamo lavorato per superare le resistenze delle Regioni contrarie al DM e convincerle della bontà e dell'urgenza del provvedimento per il comparto ovino regionale. Un'azione che ha condotto la Sardegna a proporre e ottenere la modifica normativa con l'adozione da parte del Ministero di due distinti decreti per le dichiarazioni obbligatorie del latte vaccino e per quelle del latte ovino e caprino, incontrando così il consenso di tutte le Regioni". "La pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale del 1 ottobre scorso - conclude Gabriella Murgia - è l'ultimo atto di un percorso che ha avuto il suo compimento con la firma del decreto da parte del ministro lo scorso 26 agosto e che ora dovrà essere completato con le disposizioni attuative da parte di Agea, preposta dal decreto ministeriale all'attivazione e alla determinazione delle modalità di accesso del servizio telematico nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Dal canto suo l'Assessorato sta già provvedendo ad organizzare le attività di controllo che il decreto demanda alla cura delle Regioni". (Rsc)