Banca mondiale: forte ripresa in Europa e Asia centrale, crescita del 5,5 per cento nel 2021

La Banca mondiale prevede una crescita economica in Europa e Asia centrale del 5,5 per cento nel 2021, mentre si registrerà un rallentamento nel 2022. Lo afferma il rapporto dell'istituzione finanziaria internazionale sull'andamento economico della regione. "La ripresa economica sorprendentemente forte nella prima metà di quest'anno ha dato impulso all'attività economica nel mercato emergente e nelle economie emergenti della regione dell'Europa e dell'Asia centrale, e si prevede che la macroregione crescerà più rapidamente del previsto nel 2021, attestandosi al 5,5 per cento", si legge nel rapporto. Secondo l'analisi, "la ripresa economica è principalmente dovuta all'elevato tasso di ripresa dei volumi delle esportazioni nella prima metà dell'anno corrente, uno sviluppo associato alla normalizzazione dell'attività economica nell'area dell'euro, un forte aumento dei prezzi delle materie prime e un aumento della domanda interna sullo sfondo della vaccinazione della popolazione (contro il Covid-19) e dell'attuazione di pacchetti di misure a sostegno dell'economia". Tuttavia, avverte il rapporto, "lo slancio acquisito dalle esportazioni potrebbe indebolirsi a causa della continua diffusione di ceppi più infettivi di Covid-19 in tutto il mondo e nella regione, che ha anche rallentato la ripresa della domanda interna".