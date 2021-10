Banca mondiale: forte ripresa in Europa e Asia centrale, crescita del 5,5 per cento nel 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le previsioni dell'organizzazione, nel 2022 il tasso di crescita economica nella macroregione scenderà al 3,4 per cento poiché la domanda esterna e interna si stabilizzerà ulteriormente e le misure di stimolo introdotte in relazione alla pandemia verranno progressivamente revocate. "Le prospettive rimangono altamente incerte dato il proseguimento della pandemia e considerato, in particolare, l'accesso ineguale ai vaccini e alcune incertezze (nelle campagne vaccinali)", riferisce il rapporto. Come rilevato dalla Banca mondiale, il livello dell'attività economica nell'Europa orientale è aumentato a causa del miglioramento della domanda esterna all'inizio del 2021, che ha contribuito a un costante aumento della produzione industriale e ha parzialmente compensato l'impatto delle politiche macroeconomiche più restrittive. Per esempio, in Ucraina, il settore dei servizi ha beneficiato del temporaneo allentamento delle restrizioni imposte in relazione al Covid-19. L'aumento dei salari ha aumentato i redditi della popolazione in Ucraina e Moldova, il che ha contribuito all'aumento della spesa privata. Il superamento del livello target e l'aumento dell'inflazione, soprattutto in Ucraina, hanno portato a un aumento dei tassi di interesse in diversi paesi dell'Europa orientale nel 2021. (segue) (Nys)