Banca mondiale: forte ripresa in Europa e Asia centrale, crescita del 5,5 per cento nel 2021 (3)

- A breve termine, secondo le previsioni degli autori del rapporto, il tasso di crescita del Pil dei Paesi Europa dell'Est salirà al 3,1 per cento nel 2021 e nel 2022 scenderà all'1,6 per cento. Il calo dell'attività economica sarà guidato da un rallentamento della crescita delle esportazioni e della spesa privata in alcuni paesi. Tuttavia, un graduale miglioramento della domanda interna dovrebbe aiutare a stimolare la crescita economica entro il 2023. Le prospettive economiche, in particolare per gli investimenti privati, "rimangono offuscate dalle continue tensioni geopolitiche e interne in Ucraina e Bielorussia, con quest'ultima recentemente sottoposta a sanzioni economiche settoriali", hanno osservato gli autori del rapporto della Banca mondiale. (Nys)