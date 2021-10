Napoli 2021: Manfredi, mantengo la mia natura tecnica ma ci saranno presenze politiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non mi aspettavo un successo di queste proporzioni, percepivo che i napoletani volevano mettersi alle spalle anni di conflitto. E' un bel segnale per Paese, se la capitale del sud riparte è un bene per l'Italia. Vogliamo tornare protagonisti". Queste le parole del neo sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a "24 Mattino" su Radio24. "Mantengo la mia natura tecnica - prosegue - e dobbiamo mettere competenze nella giunta. Ci saranno anche delle presenze politiche, ma come nel governo nazionale, nei posti chiave ci saranno tecnici", spiega Manfredi. (Rin)