Russia: Banca mondiale migliora previsioni, crescita del 4,3 per cento nel 2021

- La Banca mondiale ha modificato le previsioni per la crescita del Pil della Russia verso un miglioramento al 4,3 per cento nel 2021 rispetto a maggio, ma ha peggiorato le previsioni per il 2022 e il 2023 al 2,8 per cento e all'1,8 per cento. È quanto emerge dal rapporto dell’istituzione finanziaria internazionale incentrato sull’Europa e l'Asia centrale. La precedente previsione della Banca Mondiale stimava una crescita dell'economia russa del 3,2 per cento nel 2021, del 3,2 per cento nel 2022 e del 2,3 per cento nel 2023. Pertanto, la previsione della Banca mondiale per il 2021 si è rivelata più ottimistica di quella del ministero dello Sviluppo economico russo, che stima una crescita del Pil della Russia nel 2021 del 4,2 per cento e un aumento del 3 per cento per il biennio 2022-2023.(Rum)