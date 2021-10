© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutti i previsori stanno rivedendo al rialzo le stime sulla crescita economica italiana". Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, in audizione nelle commissioni riunite Bilancio di Senato e Camera sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021. "Sul 6 per cento circa credo ci sia in questo momento un consenso", ha spiegato.(Rin)