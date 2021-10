Francia: candidata Hidalgo, avvicinare classi popolari a transizione ecologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna avvicinare le categorie popolari alla transizione ecologica. Lo ha detto la sindaca di Parigi e candidata alle presidenziali francesi, la socialista Anne Hidalgo, in un'intervista rilasciata al quotidiano "Libération". In quest'ottica, Hidalgo promette in caso di elezione un taglio ai costi del carburante. "Undici milioni di persone hanno bisogno di utilizzare la macchina tutti i giorni per andare a lavorare", spiega la sindaca, secondo la quale queste categorie devono essere accompagnate "per voltare la pagine dei veicoli termici dal 2030". La "carbon tax" sui carburanti non ha senso perché "l'uscita del veicolo termico è già programmata dai costruttori stessi", dice Hidalgo. La prima cittadina di Parigi evoca poi il dossier del nucleare. "Potremo uscire dal nucleare solamente quando saremo riusciti a compensare l'energia delle centrali", spiega la candidata, sottolineando la necessità di "organizzare un dibattito pubblico sulle eoliche e le energie rinnovabili". Secondo Hidalgo "bisogna discutere, non imporre". (Frp)