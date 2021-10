Economia: Fmi lancia allarme sui rischi per la ripresa globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha avvertito che la ripresa economica globale sconta rischi crescenti dovuti ai ritardi nelle campagne di vaccinazione contro la Covid-19, al rapido aumento dell'inflazione e all'aumento del debito, che mette a rischio soprattutto le economie emergenti. La direttrice generale del Fondo, Kristalina Georgieva, ha dichiarato durante l'evento "T20 Summit" che il prodotto interno lordo globale subirà una "moderazione lieve" rispetto alla previsione di crescita del sei per cento formulata dal Fmi lo scorso luglio. "I rischi e gli ostacoli ad una ripresa globale bilanciata sono più pronunciati che mai, ha avvertito Georgieva. Il Fondo pubblicherà nuove previsioni di crescita questa settimana, a margine degli annuali incontri del Fondo e della banca mondiale in programma in presenza e online a Washington(Nys)