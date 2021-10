Bangladesh: vaccini, Usa consegnano altri 2,5 milioni di dosi di Pfizer (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fornitura al Bangladesh rientra nell’iniziativa di distribuzione internazionale Covax, sostenuta dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), da Gavi - Alleanza per i vaccini e dalla Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (Cepi). Precedentemente sono giunte dagli Usa, sempre nell’ambito di Covax, 3.604.480 dosi, in tre consegne, l’ultima il 28 settembre. L’Unicef, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, ha fornito 26 congelatori per consentire la conservazione e la distribuzione dei vaccini che richiedono una refrigerazione a temperature ultrafredde. “Siamo orgogliosi di sostenere il governo e I partner Covax per garantire la conservazione a freddo e la gestione sicura di questi vaccini in modo che possano essere inoculati in tutto il paese”, ha scritto l’ambasciatore Miller su Twitter. (segue) (Inn)