Bangladesh: vaccini, Usa consegnano altri 2,5 milioni di dosi di Pfizer (3)

- Il Bangladesh ha avviato la sua campagna di vaccinazione il 7 febbraio, dopo il lancio simbolico del 27 gennaio, e attualmente sta usando preparati sviluppati da quattro produttori: oltre a Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna e Sinopharm. Secondo i dati ufficiali complessivamente sono stati somministrati 34.114.445 prime dosi e 17.260.906 richiami. L’obiettivo del governo è vaccinare l’80 per cento della popolazione adulta ovvero 117.856.000 di persone. Finora il 15 per cento del target e il dieci per cento dell’intera popolazione ha completato il ciclo vaccinale. Entro giugno del 2022 Dacca punta a reperire 140 milioni di dosi da diversi fornitori. (segue) (Inn)