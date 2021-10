Brasile: governo francese si rifiuta di ricevere il ministro degli Esteri di Brasilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Francia ha rifiutato di organizzare un incontro con il ministro degli Esteri del Brasile, Carlos França, richiesto in occasione della sua partecipazione alla riunione ministeriale dell'Ocse, prevista per questa settimana a Parigi. Lo riferisce il portale "Uol", secondo cui il ministero brasiliano non ha ricevuto alcuna risposta alla richiesta di incontro tra França e un rappresentante del governo di Emmanuel Macron. Secondo Uol il ministero degli Esteri brasiliano non ha confermato il rifiuto all'incontro, ma ha tuttavia confermato che nessuna riunione è prevista con esponenti del governo francese. Nell'agenda del ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, sono previsti bilaterali invece con i ministri degli Esteri di Spagna, José Manuel Albares, Stati Uniti, Antony Blinken, e Corea del Sud, Eui-Yong Chung. Secondo la ricostruzione di "Uol", il governo francese starebbe cercando di evitare coinvolgimenti con il governo di Jair Bolsonaro in periodo pre-elettorale.(Brb)