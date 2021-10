Usa: ad Facebook Zuckerberg risponde ad audizione ex dipendente al Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondatore e amministratore delegato di Facebook Marck Zuckerberg ha risposto con un lungo comunicato alla testimonianza resa ieri al Senato federale Usa da una ex dipendente della società, Francis Haugen, divenuta famosa dopo aver denunciato il mancato interesse da parte dei dirigenti a correggere una serie di storture e ingiustizie provocate dalla piattaforma social. "Ora che la testimonianze di oggi è conclusa, volevo riflettere sul dibattito che ci vede coinvolti", esordisce la nota di Zuckerberg, secondo cui "la recente copertura non riflette affatto l'azienda che conosciamo. Abbiamo profondamente a cuore la sicurezza, il benessere e la salute mentale (degli utenti di Facebook). E' difficile assistere alla distorsione del nostro lavoro e delle nostre motivazioni". L'ad di Facebook nega che la società non faccia abbastanza per contrastare l'odio, la disinformazione e le pubblicità inappropriate, e afferma invece che Facebook sia "leader nell'industria" nella ricerca di sistemi per la sicurezza e la trasparenza dei contenuti. Zuckerberg respinge anche l'accusa secondo cui proprio Facebook sarebbe corresponsabile del clima di crescente polarizzazione della società e del dibattito pubblico negli Stati Uniti: se così fosse - argomenta l'ad - "per quale ragione assisteremmo ad un aumento della polarizzazione negli Usa, mentre non accade altrettanto in altri Paesi del mondo che fanno un uso altrettanto massiccio dei social media?". Nel suo comunicato, Zuckerberg fa anche riferimento al prolungato blackout di Facebook verificatosi lunedì 4 ottobre, definendolo "il peggiore da anni" e promettendo un rafforzamento dei sistemi (segue) (Nys)