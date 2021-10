Usa: ad Facebook Zuckerberg risponde ad audizione ex dipendente al Senato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Facebook “può cambiare, ma non lo farà da solo”. Lo ha detto nella sua audizione alla sottocommissione per la Protezione dei consumatori del Senato degli Stati Uniti, Frances Haugen, ex impiegata del colosso di Mark Zuckerberg. Hauges, le cui accuse a Facebook sono state rilanciate in un primo tempo al “Wall Street Journal”, e poi ribadite in un’intervista al noto programma “60 minutes”, ha ribadito le sue pesanti critiche a Facebook di fronte al Congresso. I dirigenti della società, ha spiegato Haugen, “vogliono farvi credere che dovete scegliere tra avere un Facebook pieno di contenuti estremi e divisivi e la perdita di uno dei più importanti valori su cui è stato fondato il nostro Paese: la libertà di espressione”. Secondo l’ex impiegata, tuttavia, i problemi della piattaforma social sono “in realtà risolvibili”, sebbene acuiti dalla “mancanza di trasparenza” dell’azienda. “Oggi – ha proseguito Haugen - nessun ente regolatore dispone di soluzioni per correggere Facebook, perché Facebook vuole impedire che all’esterno si sappia qual è la causa dei problemi”. (segue) (Nys)