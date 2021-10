Usa: ad Facebook Zuckerberg risponde ad audizione ex dipendente al Senato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo intervento d’apertura, Haugen ha puntato proprio sulla mancanza di trasparenza del gigante di Menlo Park, sottolineando che modificare la Sezione 230 della Legge sulle comunicazioni non basterebbe a risolvere il problema. Molte iniziative avviate dai “team per l’integrità” di Facebook sono state spesso “cancellate da nuovi progetti di crescita” dell’azienda. Inoltre, i team di Facebook sono “spesso a corto di personale” e, “quando chiamati a scegliere tra proteggere i profitti e tutelare la sicurezza degli utenti”, i dirigenti dell’azienda scelgono generalmente la prima strada. Haugen ha anche sottolineato il potere “inusuale” nelle mani del fondatore Zuckerberg, che mantiene sia l’incarico di amministratore delegato che quello di presidente della società. “Attualmente non c’è nessuno che controlli le azioni di Mark, tranne Mark stesso”, ha evidenziato la donna. (Nys)