Infrastrutture: Vietnam, ritardi pagamenti bloccano progetto della ferrovia urbana

- il primo progetto di trasposto ferroviario urbano del Vietnam ha accumulato anni di ritardi a causa dei mancati pagamenti alle aziende appaltatrici, frutto di politiche di avversione al rischio economico. Il progetto della rete di transito rapido urbano vietnamita è stato inaugurato nel 2012, e l'avvio del servizio era inizialmente programmato per il 2018. L'inaugurazione della prima linea ad Ho Chi Minh City, finanziata dal Giappone, è stata però rinviata dapprima alla fine del 2021, e poi al 2023 o 2024. Due linee ad Hanoi, finanziate dalla Cina, dovevano essere ultimate già nel 2015, ma la prima potrebbe essere inaugurata non prima della fine del 2021, e la seconda nel 2023. Nippon Koei, una delle aziende giapponesi che partecipano al progetto, spera che "i problemi vengano superati e il progetto possa essere ultimato il prima possibile". la linea 1 di Ho Chi Minh-City. lunga 20 chilometri, dovrebbe collegare il centro della città alla sua periferia nord-orientale. Al momento sono in fase di realizzazione nuove sezioni sopraelevate; il costo completo dell'opera, comprensivo delle stazioni, è stimato in 1,92 miliardi di dollari. Al progetto della linea 1 prendono parte anche Hitachi, che fornirà le carrozze, Sumitomo Corp e Sumitomo Mitsui Construction, Shimizu e Maeda. Gran parte dei costi verranno sostenuti dal Giappone tramite fondi per l'assistenza allo sviluppo; i ritardi, però, hanno fatto quasi triplicare i costi rispetto alle stime iniziale, con relative modifiche al bilancio dello Stato che devono essere approvate dal parlamento vietnamita. (Fim)