G20: fonti stampa, il presidente cinese Xi Jinping non sarà presente al summit di Roma

- Il presidente della Repubblica popolare cinese, Xi Jinping, non ha intenzione di partecipare di persona al G20 di Roma, in programma tra il 30 e il 31 ottobre prossimi. Lo riferisce l’emittente “Bloomberg”, secondo cui la delegazione cinese ha già fatto sapere della decisione di Xi alle autorità dell’organizzazione multilaterale. L’annuncio sarebbe arrivato durante una riunione preparatoria in vista del G20, durante la quale Pechino ha motivato la decisione in riferimento ai protocolli per contenere i contagi da Covid-19. Xi, sostengono le fonti a conoscenza della decisione, eviterebbe di andare a Roma per non sottoporsi poi alla quarantena obbligatoria una volta tornato in Cina. (Nys)