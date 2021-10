Nato: Stoltenberg, da Cina vantaggi per economie ma sfide alla sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rapporti tra alcuni paesi membri della Nato e la Cina sono forieri di vantaggi dal punto di vista economico, ma presentano anche “sfide alla sicurezza”, soprattutto per quello che riguarda le guerre ibride e cibernetiche. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, durante una conferenza alla Georgetown University nell’ambito della sua visita negli Stati Uniti. "L'ascesa della Cina, che offre grandi opportunità per tutti noi, per le nostre economie, per il commercio, per interagire con esse ha anche aiutato a sollevare centinaia di milioni di persone dalla povertà", ha esordito Stoltenberg, per poi precisare che “l'espansione militare della Cina potrebbe porre serie sfide agli alleati della Nato”.(Nys)