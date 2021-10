Venezuela: Cidh chiede riparazione per vittime violenza xenofoba in Cile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) ha chiesto al governo del Cile di adottare misure di riparazione per i migranti venezuelani vittime della violenza xenofoba in Cile. Lo ha fatto attraverso un comunicato diffuso martedì nel quale si condannano gli atti di xenofobia avvenuti il 25 settembre così come la violenza esercitata dalle autorità durante le operazioni di sgombero degli accampamenti di irregolari nella città di Iquique. "La Cidh condanna gli atti violenti e xenofobi, compiuti da individui contro i migranti venezuelani a Iquique, in Cile. Allo stesso modo, esprime la sua preoccupazione per lo sgombero dei migranti - per lo più venezuelani - dagli spazi pubblici di Iquique, con denunce di atti di violenza e senza che venga loro offerta una soluzione preventiva per il loro trasferimento", afferma il comunicato. "In tale ordine, invita lo Stato a proteggere i migranti, indagare sui fatti con la dovuta diligenza, adottare misure urgenti per riparare le vittime ed evitare il ripetersi", conclude la nota. (segue) (Nys)