Usa: senatore centrista Manchin apre a pacchetto di riconciliazione fino a 2.200 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore statunitense Joe Manchin, esponente dell'ala centrista del Partito democratico, ha affermato di essere disponibile a votare a favore di un pacchetto di riconciliazione con un budget fino a 2.200 miliardi di dollari. Lo scrive il quotidiano "The Hill", ricordando che le frange più a sinistra del partito hanno ribadito che senza il pacchetto - il cui valore era inizialmente fissato a 3.500 miliardi destinati a welfare e clima - non approveranno il piano per le infrastrutture da 1.200 miliardi messo a punto dall'amministrazione del presidente Joe Biden. Manchin aveva fissato la scorsa settimana a 1.500 miliardi il budget da lui considerato accettabile per il pacchetto di riconciliazione. Assieme alla collega moderata Kyrsten Sinema, Manchin resta distante dalle posizioni dell'area "liberal", rappresentata da parlamentari del calibro di Elizabeth Warren e Bernie Sanders. "Non escludo nulla, ma la linea di fondo è che voglio assicurarmi che siamo strategici e facciamo il lavoro giusto e sostanzialmente non aggiungiamo altro alle preoccupazioni che abbiamo in questo momento", ha detto Manchin ai giornalisti.(Nys)