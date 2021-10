Brasile: stato di Minas Gerais raccoglie 34 milioni di real con privatizzazione aeroporto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dello stato di Minas Gerais, in Brasile ha incassato 34 milioni di real (5,4 milioni di euro) al termine dell'asta attraverso cui ha aggiudicato all'iniziativa privata la concessione per la gestione dell'aeroporto di Pampulha, nei pressi della capitale, Belo Horizone, per i prossimi 30 anni. L'asta si è svolta presso la sede della borsa valori di San Paolo (B3). Gli scali erano stati offerti in tre blocchi. Il blocco è stato aggiudicato alla brasiliana Compagnia di partecipazioni in concessioni, del gruppo Ccr. La società prevede un investimento di almeno 151 milioni di real (24 milioni di euro) nei prossimi trent'anni di contratto. Di questi, circa 65 milioni (10,3 milioni di euro) saranno destinati alla costruzione del terminal per l'aviazione generale e la ristrutturazione di pista e hangar.(Brb)