Giappone: l'esecutivo del premier Kishida esordisce con un consenso del 59 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo governo giapponese del primo ministro Fumio Kishida esordisce con un tasso di approvazione del 59 per cento, inferiore a quello inizialmente goduto dagli esecutivi degli ex premier Shinzo Abe e Yoshihide Suga. E' quanto rileva un sondaggio condotto dal quotidiano "Nikkei" e da Tv Tokyo, secondo cui l'inaugurazione di Kishida è la terza peggiore in termini di consensi tra quella degli ultimi nove primi ministri del Giappone, dal 2002 ad oggi. Kishida deve gestire la pesante eredità del suo predecessore e compagno di partito Suga, che ha rassegnato le dimissioni con un tasso di consensi inferiore al 40 per cento. Il sondaggio rileva anche che il tasso di sfiducia al nuovo governo è del 25 per cento, ben 26 punti percentuali in meno rispetto a quello accumulato dal precedente esecutivo. (segue) (Git)