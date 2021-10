Giappone: l'esecutivo del premier Kishida esordisce con un consenso del 59 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha assunto ufficialmente l'incarico di capo del governo lunedì 4 ottobre, accettando la doppia sfida di mantenere sotto controllo la pandemia di Covid-19 e di rilanciare l'economia nazionale. Dopo aver ufficialmente presentato il nuovo governo, il premier giapponese ha annunciato che il Giappone terrà le elezioni generali il 31 ottobre. "Dobbiamo combattere il coronavirus e riportare le attività sociali ed economiche alla normalità. Dobbiamo costruire una nuova economia, un nuovo stile di vita, una nuova era. Voglio lavorare con le persone verso questo obiettivo", ha detto il primo ministro nella prima conferenza stampa dopo il suo insediamento. "Riconquisterò la fiducia delle persone, che è il fondamento della democrazia". Ben 13 dei 20 ministri del nuovo governo giapponese non hanno mai assunto prima una carica ministeriale, ma i dicasteri più importanti sono stati affidati a figure che come Kishida sono vicine all'ex premier Shinzo Abe. Il premier, in particolare, ha riconfermato Toshimitsu Motegi alla guida del ministero degli Esteri e Nobuo Kishi, fratello minore di Abe, al ministero della Difesa. (segue) (Git)